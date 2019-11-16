В Госдуму внесен законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума. Документ опубликован в думской электронной базе.

Речь, в частности, идет о медицинских и педагогических работниках, а также работниках культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом авторы заявляют, что источником возможных расходов «будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Напомним, сотрудники скорой помощи стали лидерами по сокращению количества врачей за 2018 год в России — их стало меньше на 534 человека. При этом, по данным Росстата, средняя оплата труда врачей выросла на 7% с января по сентябрь 2019 года — до 79 тыс. руб. в месяц. До этого министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%. По ее мнению, такую гарантию нужно установить актом федерального правительства. Госпожа Скворцова предложила это после поручения президента страны Владимира Путина выработать меры по повышению зарплаты врачей первичного звена здравоохранения и учителей.

Подробности — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».