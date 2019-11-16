Семьи пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получат 2,5 млн рублей

Власти Амурской области выплатят 2,5 млн руб. семьям погибшего и пострадавших студентов во время стрельбы в колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Учащийся этого учебного заведения 14 ноября убил одного из студентов, еще трое были ранены.

Деньги на выплаты выделят из резервного фонда правительства Амурской области, сообщает его пресс-служба. Для предупреждения подобных инцидентов региональное Минобрнауки проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. «Муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы. Кроме того, <…> на базе областного института развития образования создана консультационная служба психолого-педагогической помощи»,— добавили в правительстве.

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Стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа устроил 19-летний студент. Погиб его ровесник, трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. В рамках расследования инцидента арестован гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», охранявшего колледж.

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».