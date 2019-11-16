Арестован первый фигурант дела о стрельбе в Благовещенске

Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко, который обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Предприятие охраняло колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу. Ранее суд отложил до 19 ноября арест Олега Ермолова, который охранял учебное заведение в день происшествия.

С ходатайством об аресте Сергея Андрющенко выступило следствие, его поддержала прокуратура. Обвиняемый — ветеран боевых действий, пенсионер органов МВД, в которых прослужил 23 года.

Накануне СКР предъявил господину Андрющенко обвинение. По версии следствия, из-за нарушений в работе «Сириус-А» к охране колледжа был допущен человек, не имевший разрешения на охранную деятельность. Контракт между «Сириус-А» и колледжем заключен в феврале текущего года, по договору под охрану этой организации уходили три учебных корпуса и два общежития. Условия контракта предусматривали наличие различных специальных средств, необходимых для охраны объектов, в том числе портативных металлодетекторов. 6 ноября колледж заключил договор с ИП на выполнение работ по поставке, монтажу, установке и пуско-наладке оборудования систем контроля доступа. По материалам с сайта госзакупок, тендер предполагал установку восьми турникетов, пяти ручных металлодетекторов со встроенным аккумулятором, ограждений.

Напомним, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий 14 ноября. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

Ксения Куликова; Майя Зорина, Благовещенск