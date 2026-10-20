МИД России: договоренности о переговорах с Китаем и США на саммите АТЭС нет
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что окончательной договоренности о проведении переговоров России, Китая и США на полях саммита АТЭС пока нет. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
«Пока еще нет окончательной договоренности о том, что эта встреча состоится»,— сказал он (цитата по «Интерфакс»).
По словам дипломата, интерес к встрече есть у всех трех государств, но в практическом плане она пока не обсуждается.
Президент США Дональд Трамп говорил, что не исключает возможность проведения трехсторонней встречи с президентами России и Китая. По его словам, темой переговоров могла бы стать ядерное разоружение. Владимир Путин также предлагал американскому коллеге и председателю КНР Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу по теме Украины.