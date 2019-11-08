Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году

Сотрудники скорой помощи стали лидерами по сокращению количества врачей за 2018 год — их стало меньше на 534 человека, сообщает РБК со ссылкой на статистику Минздрава. Больше всего врачей скорой сократили в Тульской области и Чечне, где этот показатель превысил 20%. При этом число фельдшеров скорой возросло на 370 человек.

С 2011 года число врачей скорой помощи в России снизилось более чем на 5 тыс. человек (с 16 025 до 11 078 на конец 2018 года). Больше всего сокращения затронули медработников Карачаево-Черкесии, Челябинской, Рязанской, Томской, Тюменской, Саратовской и Ивановской областей. В пресс-службе Минздрава сокращение сотрудников скорой помощи объяснили их переводом в амбулаторные отделения. Также сократилось и число вызовов — на 9,4% в период с 2011-го (330,4 вызова на 1 тыс. человек) до 2018 года (299,5 вызова на 1 тыс. человек).

Также в российских медучреждениях за год стало на 519 меньше хирургов, на 483 — акушеров-гинекологов и на 365 — стоматологов-терапевтов. Хирургов сократили в 66 регионах, гинекологов — в 67. Например, в Ингушетии в начале 2017 года в госбольницах и поликлиниках работало 213 гинекологов, к началу 2019-го их стало 166. В Самарской области этих врачей стало меньше на 36, в Башкирии — на 30. Более чем на 10% сократили хирургов в Республике Алтай, Северной Осетии, Псковской и Костромской областях. В Москве же за прошлый год стало на 7% меньше стоматологов-ортопедов.

Самое большое сокращение врачебного персонала в целом зафиксировано на Чукотке. В Чукотской окружной больнице в 2018 году число ставок выросло с 1,3 тыс. до 1,7 тыс., средняя зарплата в больнице — 93,7 тыс. руб., что меньше средней зарплаты по региону. Второе место по уровню сокращений заняла Республика Алтай, там стало на 4,4% меньше врачей. Сократилось за 2018 год в России и число медсестер (на 11,7 тыс. человек, что составляет 1,3%) и сотрудников регистратуры (на 23,7 тыс. человек).

Накануне Росстат сообщил, что средняя оплата труда врачей выросла на 7% с января по сентябрь 2019 года — до 79 тыс. руб. в месяц. До этого министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%. По ее мнению, такую гарантию нужно установить актом федерального правительства. Госпожа Скворцова предложила это после поручения президента страны Владимира Путина выработать меры по повышению зарплаты врачей первичного звена здравоохранения и учителей.

Подробности — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».