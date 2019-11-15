Россиянина Буркова оставили под арестом до суда в США

Россиянина Алексея Буркова, которого подозревают в преступлениях в сфере кибербезопасности, оставили под стражей до суда, передает «РИА Новости». На этой неделе россиянина экстрадировали из Израиля в США.

Судья Джон Андерсон заявил, что, учитывая характер дела, россиянина пока нельзя освободить под залог. Он также отметил, что в деле есть «серьезная доказательная база». «Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, если изменятся условия»,— сказал судья.

Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона. Согласно материалам суда, россиянин якобы руководил сайтом, который продавал номера дебетовых и кредитных банковских карт. Эти данные он получал путем взлома компьютеров, многие из которых, принадлежали гражданам США. Минюст США заявил, что ущерб от его деятельности составил $20 млн. Россиянину грозит до 80 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что решение израильской стороны вызывает «крайнее сожаление, и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран». Три года назад Москва обращалась к Иерусалиму с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, чтобы отдать его под суд на родине. Посольство России в США направило ноту протеста.

Почему власти Израиля удовлетворили ходатайство Вашингтона и отказали Москве — в материале “Ъ FM” «В экстрадиции Алексея Буркова увидели политический мотив».