В экстрадиции Алексея Буркова увидели политический мотив

Россиянину грозит 80 лет тюрьмы в США по обвинению в киберпреступлениях. Ранее Алексей Бурков находился под стражей в Израиле. На его экстрадицию претендовала также Россия, но суд решил выдать фигуранта громкого дела американской стороне. В российском МИДе действия Вашингтона назвали «охотой за российскими гражданами по всему миру». Там обещали навестить Буркова в следственном изоляторе в штате Вирджиния и оказать ему необходимую помощь.

История задержания россиянина и борьбы двух стран за его экстрадицию — в справке “Ъ FM”.

Алексея Буркова подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Якобы он руководил сайтом, на котором продавались данные банковских карт. Предположительно от его действий пострадали более 150 тыс. человек, а ущерб составил более $20 млн. Алексей Бурков находился под арестом с конца 2015 года. Его задержали во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Поводом для этого стал запрос США. Американские правоохранительные органы заявили, что у них есть доказательства виновности Буркова в киберпреступлениях, и настаивали на его экстрадиции. Рассмотрение дела в суде шло в закрытом режиме. Российская сторона также обратилась с просьбой выдать ей Буркова. Возникло предложение обменять его на гражданку Израиля Нааму Иссахар. Последнюю приговорили в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Но в ноябре Израиль выдал Буркова американским властям.

Почему власти Израиля удовлетворили ходатайство США и отказали России? Адвокат Алексея Буркова Михаил Ирони пояснил “Ъ FM”, что решение было принято на основании того, что власти США первые обратились с просьбой об экстрадиции:

«Его экстрадировали в Америку, у него был суд, арест продлили до 15 ноября. К сожалению, пока мне не дали возможности выйти на связь. Я узнал эту информацию через консульский отдел. Верховный суд справедливости Израиля постановил, что американская просьба об экстрадиции была подана на год и десять месяцев раньше российской. Но когда и кто попросил — только один из факторов, которые должны повлиять на решение арбитража. Есть еще пять или шесть, которые нужно проверить. Но в документах об экстрадиции, которые уже подписаны Израилем и Америкой и Израилем и Россией, первоочередность обращения с просьбой об экстрадиции должна быть последней по значимости. Первый фактор — это гражданство человека, пострадавшие».

Но вопрос об экстрадиции Алексея Буркова лежит не только в юридической плоскости, полагает израильский политолог Бенне Брискин. По его мнению, аргументы Москвы в этом споре сыграли негативную роль: «Это событие лежит в данном случае в контексте не российско-израильских, а израильско-американских отношений. Все законные мероприятия прошли, Буркову была дана возможность защищаться. Это дело зачем-то связали с делом девочки-израильтянки, которую задержали в России с 9 гр марихуаны и посадили за это на семь лет в тюрьму. То есть для израильтян это было абсолютным шоком — и для юристов, и для общества, поэтому все сразу подумали, что это сделано, чтобы произвести обмен, то есть использовать ситуацию, чтобы политически надавить на Израиль. Это тоже не сработало в плюс. Все это выглядит очень странно: мы же живем не во времена холодной войны, когда обменивались шпионами, Израиль и Россия не воюют друг с другом».

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Помимо 80 лет тюрьмы, Алексею Буркову грозит еще штраф на сумму более $20 млн.

Анна Пестерева