Оставь одежду всяк туда входящий

Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей. За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров. Сейчас динамика замедлилась, но ждать роста объема продаж рынку не стоит.

За прошедший период (январь—октябрь) 2019 года показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) для расположенных в московских торговых центрах магазинов одежды и обуви сократился на 18% относительно аналогичного периода 2016 года. Такие данные приводят аналитики Watcom Group. По их расчетам, трафик ритейлеров демонстрировал стабильное падение: по итогам 2017 года показатель опустился на 8%, в 2017 году отставание от уровня 2016 года достигло 15%, а в этом году разрыв увеличился до 18%. Падение Shopping Index для торгцентров в целом оказалось ниже. В 2019 году в Москве показатель в среднем на 11% ниже, чем в 2016 году. А магазины электроники и бытовых товаров за тот же период потеряли 4% посетителей.

Президент Watcom Group Роман Скороходов считает, что трафик магазинов одежды и обуви сократился, в частности, на фоне увеличения объема существующих торгцентров.

По данным Knight Frank, показатель обеспеченности москвичей качественными торговыми площадями за последние три года вырос более чем на 20% и сейчас составляет 510 кв. м на 1 тыс. человек. Помимо этого, по словам эксперта, на поведение потребителей повлияли рост цен на фоне снижения доходов и активная конкуренция со стороны e-commerce.

Но сами ритейлеры уверены, что не все так однозначно. В Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) заявили, что не наблюдают такого глобального снижения трафика, о котором говорят аналитики Watcom. А гендиректор «ДжамильКо» (управляет брендами DKNY, New Balance, Kiko Milano и т. д.) Кира Балашова настаивает, что количество посетителей сильно зависит от расположения объекта. «Несмотря на общее снижение покупательской активности, некоторым торгцентрам удается удерживать поток»,— уверена она.

Партнер «Ванчугов и партнеры» (управляет несколькими столичными торгцентрами) Алексей Ванчугов утверждает, что сокращение трафика магазинов одежды и обуви происходит не во всех сегментах. «Так, продажи обуви экономкласса и дискаунтеров заметно растут, сейчас они конкурируют со средним ценовым сегментом»,— рассуждает он.

Но помимо снижения доходов, по словам господина Ванчугова, на ситуацию заметно влияет изменение общей модели потребления. «Она становится более европейской: многие предметы гардероба больше не покупают на один сезон, а носят три-четыре года»,— рассуждает эксперт. Эта трансформация, продолжает он, в скором времени изменит и облик самих торгцентров: объемы площадей, которые не будут сданы ритейлерам, начнут занимать общественные и рекреационные объекты, например, коворкинги или сервисные центры.

В этом году падение трафика сетевых fashion-ритейлеров замедлилось. По расчетам Watcom Group, в январе—октябре у них Shopping Index сократился на 1% относительно аналогичного периода 2018 года. Роман Скороходов связывает наметившуюся тенденцию с эффектом отложенного спроса и стремлением покупателей найти более выгодную цену, сравнивая стоимость вещей в различных магазинах. Но замедление негативной динамики нельзя назвать успехом: fashion-ритейлеры продолжают отставать от рынка. В среднем для торгцентров Москвы Shopping Index в этом году увеличился на 3% относительно прошлого года.

Консультанты пока делают негативные прогнозы относительно будущих продаж одежды и обуви. По расчетам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году оборот fashion-рынка остался на уровне 2017 года и составил 2,36 трлн руб., не ожидается его значительного прироста и в этом году. По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, кроме традиционного перехода в онлайн нарастить продажи в этом году ритейлерам помешает чрезмерно теплая осень. «Наступление зимы откладывается, и сезон продаж более дорогих утепленных категорий одежды в этом году будет существенно короче»,— отмечает она.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков