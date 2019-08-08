Одежда уходит в онлайн

На российском fashion-рынке сменился многолетний лидер. По оценкам Infoline, занимавшая ранее первую строчку группа «Спортмастер» в январе—июне 2019 года получила 51,5 млрд руб. выручки, уступив по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб. Онлайн-магазин впервые становится лидером сегмента ритейла.

По оценкам Infoline, выручка крупнейшего в 2018 году оператора российского fashion-рынка ГК «Спортмастер» в январе—июне 2019 года выросла на 6–7%, до 51,5 млрд руб. без НДС. В результате группа опустилась на второе место рейтинга. Первую строчку занял интернет-магазин Wildberries Татьяны Бакальчук, оборот которого за полгода увеличился на 79%, до 85 млрд руб. На одежду, обувь и аксессуары пришлось около 73% продаж, или 62,4 млрд руб., уточнил “Ъ” директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. «Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков. Но, говорит он, в последнее время выручка группы увеличивалась в основном за счет открытия новых магазинов: в 2018 году торговая площадь сети выросла на 12%, до 428 тыс. кв. м. «Спортмастер» основали в 1992 году братья Николай и Владимир Фартушняки и Дмитрий Дойхен. По собственным данным, группа управляет более 500 магазинами в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае. Управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе, владельцы группы также развивают магазины O`stin и FunDay. Головная структура — сингапурская Sportmaster Operations Pte. Ltd.

По прогнозам господина Федякова, с учетом существующих темпов развития «Спортмастера» и Wildberries текущее распределение долей между игроками сохранится и по итогам года. В Infoline также ожидают, что годовая выручка шведской H&M (включает Monki, Cos и др.) в этом году превысит 50 млрд руб., что позволит группе обойти по этому показателю Gloria Jeans (также управляет Gee Jay) Владимира Мельникова. В 2018 году выручка H&M в России выросла на 25,3%, до 41,4 млрд руб., Gloria Jeans — на 15,19%, до 47 млрд руб., приводит данные Infoline. В «Спортмастере», H&M и Gloria Jeans не ответили на вопросы “Ъ”.

Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко связывает результаты с появлением новых брендов, включая Marks & Spencer, Hogl и пр. Компания также стала эксклюзивным онлайн-продавцом Mexx в России и заключила договор на прямые поставки марки Bugatti, добавляет он. Кроме того, указывает топ-менеджер, пул поставщиков Wildberries вырос в два раза, до 13,5 тыс. компаний. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что укрупнение бизнеса также позволяет экономить за счет автоматизации процессов и возможности диктовать условия поставщикам и партнерам.

Как подчеркивает Иван Федяков, интернет-магазин впервые становится лидером в каком-либо сегменте ритейла. При этом, отмечает он, тренд характерен не только для fashion-рынка — наибольший потенциал онлайн-розница может также иметь в сегментах бытовой техники и электроники, а также DIY. И если крупнейший продавец электроники «М.Видео-Эльдорадо» сам активно развивает интернет-магазин, то лидер DIY-рынка Leroy Merlin испытывает серьезное давление от ближайшего конкурента «Петровича», у которого более успешно интегрированы разные каналы продаж, рассуждает эксперт.

В «Петровиче» не предоставили комментарий. Заместитель гендиректора Leroy Merlin Николай Козак говорит, что сеть планирует увеличить долю онлайн-продаж с 3,3% до 10% в течение трех лет. В «М.Видео-Эльдорадо» на онлайн пришлось две трети продаж в первом полугодии (193,6 млрд руб. с НДС), говорит представитель группы. Но, отмечает он, преимущество в сочетании каналов: к примеру, покупатель может забрать свою онлайн-покупку в магазине уже через 30 минут после заказа, тогда как интернет-игроки такой сервис дать не могут. У чистых онлайн-проектов нет перспектив, будущее за взаимодействием физического и цифрового ритейла, вторит господин Козак.

Анатолий Костырев