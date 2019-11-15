Volkswagen инвестирует €60 млрд в электромобили и цифровые технологии

В пятницу немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о планах к 2024 году инвестировать €60 млрд в разработку электромобилей, в том числе гибридных, а также в цифровые технологии. В заявлении компании говорится, что к 2029 году она создаст 75 моделей полностью электрических автомобилей и 60 моделей гибридных электромобилей. К этому моменту VW собирается выпустить 26 млн электромобилей.

€60 млрд — это около 60% всех запланированных на этот период инвестиций в материальные активы и 100% расходов на исследования и разработки. Рост в сравнении с прошлым планом составил 10 процентных пунктов. Чуть более половины выделенной суммы — €33 млрд — пойдет на разработку электромобилей.

Volkswagen активно инвестирует в технологические разработки: в октябре автопроизводитель объявил о создании компании по разработке беспилотных автомобилей, а в июле — о совместной работе с Ford по развитию технологий беспилотного вождения и в числе прочего о вложении $2,6 млрд в стартап Argo AI, занимающийся такими технологиями.

Яна Рождественская