Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в совместную с Ford разработку беспилотных автомобилей

Volkswagen и Ford договорились о совместной работе по созданию технологий беспилотного вождения, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Немецкий автопроизводитель инвестирует $2,6 млрд в стартап Argo AI, который занимается подобными разработками и основным акционером которого является Ford. Ожидается, что официально компании объявят об этом уже в пятницу, по крайней мере, они назначили пресс-конференцию, посвященную «расширению глобального альянса Volkswagen и Ford».

Сумма $2,6 млрд включает инвестицию капитала в объеме $1 млрд, а также стоимость подразделения Audi Autonomous Intelligent Driving, которое также занимается разработками беспилотных автомобилей в Мюнхене и теперь станет основой для присутствия Argo AI в Европе. Стоимость стартапа с учетом предыдущих инвестиций составит около $7 млрд. Argo AI будет заниматься разработкой беспилотных технологий и для VW, и для Ford. Компании обещают представить собственные беспилотные автомобили уже к 2021 году.

О партнерстве в разработке беспилотных автомобилей договариваются многие автопроизводители — это помогает снизить финансовую нагрузку на каждую из компаний и ускорить развитие таких технологий. На прошлой неделе об аналогичном соглашении заявили немецкие производители BMW и Daimler, а дочерняя компания General Motors, Cruise, сотрудничает в таких разработках с японской Honda.

Яна Рождественская