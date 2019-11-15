Животные прибавят в весе

Из-за громкого случая с котом Виктором объединение пассажиров предложило ввести в России единые нормы перевозки животных в самолетах. Организация направила письмо в Минтранс. Сейчас каждая авиакомпания устанавливает собственные правила: вес животных, которых можно проносить в салон, с учетом переноски варьируется от 5 до 12 кг. Как раз из-за перевеса «Аэрофлот» не пустил кота Виктора в салон. Хозяин животного решился отправить на контрольное взвешивание подложного более стройного кота, которого потом вернул хозяевам, а Виктора пронес в самолет.

Пассажиры, которые не хотят сдавать своих питомцев на время полета в специальный отсек, могли бы просто доплатить за лишние килограммы, по принципу перевеса багажа — объяснил “Ъ FM” автор инициативы, руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «Мы предлагаем установить минимальный показатель на уровне 8 кг и дать возможность пассажиру доплатить дополнительно за 1-2 кг, но не более 10 кг.

Сейчас в России есть авиакомпании, разрешающие провозить в салоне самолета питомца весом 10-12 кг.

Тем не менее по сумме трех измерений у всех авиакомпаний в среднем есть ограничение — 115 см. Только три авиакомпании установили меньшие размеры. Мы предлагаем тем, у кого меньше, подтянуться до 115 см, при этом авиакомпания может устанавливать и большие размеры. Все эти меры необходимо урегулировать, потому что у кого-то можно провозить только в жесткой переноске, у кого-то — в мягкой. То есть можно лететь с пересадкой, и в разных местах будут совершенно разные правила, в итоге пассажиру придется иметь, условно говоря, несколько сумок разного размера, чтобы перевезти домашнее животное в салоне самолета. Чтобы этого не было, и нужны единые правила».

Ограничения по размерам и весу нестандартного багажа связаны с требованиями безопасности. Контейнер с животным нельзя держать на коленях, в проходе или на соседнем пассажирском кресле. Переноска не должна мешать эвакуации в экстренных случаях.

Кроме того, авиакомпании рассчитывают свои лимиты исходя из особенностей своего авиапарка и из конкурентной ситуации на том или ином маршруте, пояснил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев: «Разницы между 8 или 10 кг, с точки зрения безопасности, конечно, не существует. Важный момент заключается в том, что клетку, контейнер или переноску можно перевозить в салоне самолета, только разместив под впереди стоящим креслом. И здесь выбирая ограничения по размерам, нужно учитывать то, какой парк самолетов использует конкретная авиакомпания.

Было бы нелогично предлагать перевозку крупногабаритных контейнеров, заранее понимая, что разместить их под впереди стоящим креслом невозможно.

Кроме того, стоит напомнить, что могут существовать специфичные правила, которые те или иные авиакомпании вводят, опираясь на собственный и зачастую негативный опыт. Например, авиакомпания может ограничить количество животных, перевозимых в салоне, что, в общем-то, неудивительно, если во время полета домашнее животное утроит перебранку: собаки начнут облаивать котов — это испортит полет всем пассажирам без исключения.

Есть исторически сложившиеся правила, которым с незначительными отклонениями в ту или иную сторону соответствуют все авиакомпании. Но когда, например, Международная ассоциация воздушного транспорта предложила авиакомпаниям сделать единый стандарт по ручной клади, авиакомпании заявили, что это все-таки прерогатива самих перевозчиков, потому что нормы провоза ручной клади могут быть конкурентным преимуществом авиакомпании».

В Минтрансе обращение пассажирского сообщества пока никак не прокомментировали. На запрос “Ъ FM” в Министерстве напомнили, что правила воздушных перевозок багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров утверждены федеральным законом еще в 2007 году.

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Там не указаны конкретные размеры и вес негабаритного багажа, к которому приравниваются животные и птицы. Эти нормы устанавливают сами перевозчики.

Светлана Белова