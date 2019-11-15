Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании. Контракт был заключен в 1996 году.

Напомним, ранее Польша сообщила о готовности наращивать закупки американского сжиженного природного газа. Как заявляли в PGNiG, американское сырье обходится существенно дешевле российского. В первом полугодии 2019 года Польша сократила закупки у «Газпрома» на 28%.

О планах PGNiG — в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».