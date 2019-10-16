Диверсификация от России

Доля СПГ на мировых рынках продолжает расти. В том числе наращивает мощности по приему сжиженного газа Европа, которая остается основным рынком сбыта для «Газпрома». Там запланировано строительство 22 новых терминалов, что доведет их общее число до 50, хотя пока даже имеющиеся мощности остаются недозагруженными. Одна из причин — стоимость закупок, которую может оправдать только политическая воля европейских властей. Это дает повод «Газпрому» сомневаться в перспективах замены его сырья на СПГ.

По прогнозу Международного энергетического агентства, 2019 год станет рекордным по объемам инвестиций в проекты по сжижению газа и его регазификации. С начала года компании объявили о $50 млрд, вложенных в индустрию СПГ, а также приняли окончательные инвестрешения для СПГ-проектов мощностью более 170 млрд кубометров. Среди стран-производителей по объемам вложений в этом сегменте лидируют США и Канада, в регазификацию больше всех готов вложить Китай, несмотря на начало поставок в конце года трубопроводного газа из России. На основном для «Газпрома» рынке сбыта — в Европе — потребители все чаще предпочитают импортировать СПГ.

Поставки СПГ в европейские страны в первой половине 2019 года значительно выросли после длительного периода низкой загрузки регазификационных мощностей. По итогам прошлого года на 15 стран—импортеров сжиженного природного газа в Европе пришлось 48,9 млн тонн СПГ, что составило 15,6% от всех глобальных поставок. А в первом квартале 2019-го спрос в ЕС вырос в 2,2 раза, до 17,5 млн тонн.

По словам консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, к настоящему времени 9 стран из 23, в которые «Газпром» выполняет поставки трубопроводного газа, имеют свои приемные СПГ-терминалы. Их суммарная мощность составляет 154 млрд кубометров газа в год, но в 2018-м они были загружены лишь на 34%. «На фоне падения спотовых цен на газ в течение января—сентября 2019 года импорт сжиженного сырья в этих странах вырос на 25 млрд кубометров, до 59 млрд кубометров. Наибольший рост закупки СПГ был в Нидерландах, Бельгии и Италии, загрузка приемных терминалов этих стран увеличилась с 39% в 2018 году до 81% в первые девять месяцев текущего года (при среднеевропейской загрузке 51%) во многом из-за падения собственной добычи в Европе. До конца года ожидается, что потребность Нидерландов в импортном газе возрастет из-за резкого сокращения квоты по добыче газа месторождения Гронинген — с 19,4 млрд до 11,8 млрд кубометров газа в год с октября 2019 года»,— отмечает госпожа Колбикова.

Газоприимная Европа

При этом в ЕС собираются в ближайшие годы практически удвоить число крупнотоннажных регазификационных терминалов. Если к сентябрю 2019 года их было 28 мощностью 227 млрд кубометров газа в год, то в планах на ближайшие годы строительство еще 22 точек по приему сжиженного газа, в том числе в Албании и на Украине (Odessa FSRU LNG).

Переходить на СПГ собираются и традиционные потребители «Газпрома». Так, Польша, у которой в 2020 году заканчивается контракт на 10 млрд кубометров газа с российской монополией, планирует расширение действующего терминала Swinoujscie мощностью 5 млрд кубометров в год. Это один из европейских регазификационных терминалов с наибольшей загрузкой действующих мощностей. В прошлом году Польша, общее потребление газа которой 19 млрд кубометров, нарастила поставки СПГ из Катара, США и Норвегии на 58%, до 2,7 млрд кубометров. С 2022–2023 годов польская госкомпания PGNiG рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа. По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022-го), а после — по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома» (формула контрактной цены не раскрывается). Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров. При этом закупки трубопроводного газа из России Польша в 2018 году снизила на 6,4%, до 9,8 млрд кубометров, а в первом полугодии 2019-го — на 28%, до 4,3 млрд кубометров. Впрочем, многие считают заявления PGNiG попыткой укрепить позиции перед началом переговоров с «Газпромом» о продлении контракта.

Снижается доля «Газпрома» и на рынке Турции, куда Россия тянет две ветки газопровода «Турецкий поток» общей мощностью 32 млрд кубометров газа. В первой половине года она упала с 47–48% (50 млрд кубометров газа) из общего объема импорта до 34%. Объемы поставок природного газа из РФ снизились в этот период на 36%, до 7,99 млрд кубометров газа, в то время как поставки СПГ в Турцию выросли на 14%, до 7,14 млрд кубометров.

Главными поставщиками сжиженного газа на турецкий рынок остаются Алжир и Катар. Рост импорта СПГ из США составил 363%, на турецкий рынок в первом полугодии оттуда пришло 884 млн кубометров. Турция стала вторым (после Испании) крупнейшим импортером американского сжиженного газа в Европу. Цена спотовых контрактов на поставки американского СПГ в европейские страны нынешним летом снизилась до среднего уровня в $3,6 за 1 mBtu.

Одновременно растут поставки на турецкий рынок азербайджанского трубопроводного газа: за январь—июль 2019 года они увеличились на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,3 млрд кубометров. В планах у Турции установка еще двух плавучих регазификационных установок, оборудованных газовыми хранилищами. Кроме того, страна, максимально нарастившая объемы импорта и число поставщиков газа, планирует создание новых и расширение существующих сухопутных газохранилищ, претендуя на роль газового хаба и распределительного центра газа для ряда европейских государств.

На крупнейшем европейском рынке сбыта российского газа — в Германии — также планируется создание как минимум двух регазификационных проектов: сухопутного Brunsbuttel LNG мощностью 8 млрд кубометров газа в год недалеко от Гамбурга, а также плавучей установки для регазификации и хранения СПГ Wilmshaven LNG мощностью 10 млрд кубометров газа в год. Хотя оба проекта станут в ряду наиболее крупных европейских терминалов по приему сжиженного природного газа, реальной конкуренции поставкам природного газа в Германию трубопроводным транспортом они не составят.

Именно на эти три страны делает ставку ЕС, поддерживая, в том числе финансово, многочисленные проекты по регазификации поставляемого в европейские страны сжиженного газа. В частности, в Польше, Турции и Германии планируется активное развитие хабов для импорта СПГ в Европу, откуда сырье по трубопроводам пойдет в другие европейские государства. Среди приоритетных источников поставок ставка сегодня делается на крупнейших экспортеров СПГ — Катар, Австралию и США.

СПГ мельчает

Еще одним трендом на европейском рынке СПГ помимо укрупнения регазификационных мощностей является переориентация с крупных партий на более мелкие закупки. Потребители ЕС стали открыты для средних и мелких трейдеров, а их регазификационные терминалы изменили конфигурацию и приспособились к самым разным вариантам дальнейших поставок. Так, на семи европейских терминалах по приему СПГ возможна его перегрузка на другие суда-газовозы. На 14 действующих в Европе терминалах СПГ можно загрузить в цистерны и отправить газ потребителям грузовым транспортом, до конца 2019 года эту опцию получат еще два порта. Многие терминалы планируют в перспективе поставки по железной дороге. Все это открывает новые возможности для торговли малыми партиями газа.

Как отмечает Екатерина Колбикова, многие европейские страны хорошо обеспечены приемными мощностями СПГ, но для повышения уровня их использования необходимы большая гибкость и ликвидность, которые могут обеспечить дополнительные хранилища газа и дальнейшее развитие газотранспортной инфраструктуры внутри ЕС. Решение Германии о диверсификации источников поставок газа с учетом высокой неопределенности загрузки «Северного потока» и «Северного потока-2» эксперт называет разумным. Она отмечает, что большинство действующих терминалов строилось за счет заемных средств под низкие кредитные ставки, а также при небольшом финансировании Евросоюза, поэтому этим проектам достаточно быть операционно неубыточными.

В «Газпроме» пока не верят в возможность полноценной замены трубопроводного газа на СПГ. Несмотря на это, монополия, которая еще недавно обещала экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров, скорректировала прогноз на 2019 год. В конце августа компания признала, что ее поставки в дальнее зарубежье могут упасть на 4,9%, до 192 млрд кубометров, относительно максимального уровня прошлого года, когда монополия экспортировала 201,9 млрд кубометров. Впрочем, в «Газпром экспорте» поясняли, что это пессимистичный вариант, а базовый сценарий предполагает поставку 194–198 млрд кубометров.

В Фонде национальной энергетической безопасности поясняют, что основная причина резкого роста спроса на СПГ — его низкая цена — временное явление, так как поставки в ЕС приносят поставщикам значительные убытки, поэтому ситуация не может оставаться такой долгое время. И с учетом того что цена «Газпрома» в ближайшей перспективе останется более выгодной, принципиальный переход на СПГ можно объяснить только политическими аргументами, отмечают там.

Мария Кутузова