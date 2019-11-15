Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа после серии ракетных обстрелов израильской территории, сообщает Newsru.co.il.

Среди атакованных военно-воздушными силами ЦАХАЛ целей был военный объект, на котором среди прочего располагалась мастерская по производству комплектующих для ракет. Также был нанесен удар по командному пункту «Исламского джихада» в городе Хан-Юнис. Сообщений об убитых или раненых не поступало.

Напомним, обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата. Власти Газы сообщили о гибели более 30 палестинцев, информации о погибших в Израиле не поступало. 14 ноября AFP сообщило о достижении сторонами конфликта соглашения о прекращении огня, но уже в ночь на пятницу ЦАХАЛ перехватил выпущенные из сектора Газа по южной территории Израиля ракеты.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Израиль отстрелялся компромиссом».