Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты

Из сектора Газа было выпущено две ракеты по южной территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила пресс-служба израильской армии.
Обстрелы Израиля с палестинской территории возобновились на этой неделе. 12 ноября из сектора Газа было выпущено 190 ракет. По последним данным, погибли 32 человека, сообщает «Аль-Арабия».
Напомним, к эскалации палестино-израильского конфликта привела ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Израильские военные также отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов и ряда других объектов группировки.
Подробности — в публикации “Ъ” «Израиль отстрелялся компромиссом».
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