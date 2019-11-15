Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты

Из сектора Газа было выпущено две ракеты по южной территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила пресс-служба израильской армии.

Обстрелы Израиля с палестинской территории возобновились на этой неделе. 12 ноября из сектора Газа было выпущено 190 ракет. По последним данным, погибли 32 человека, сообщает «Аль-Арабия».

Напомним, к эскалации палестино-израильского конфликта привела ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Израильские военные также отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов и ряда других объектов группировки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Израиль отстрелялся компромиссом».