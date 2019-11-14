СМИ: палестинский «Исламский джихад» заключил перемирие с Израилем

Палестинская группировка «Исламский джихад» договорилась с Израилем о прекращении огня, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники. Ранее о согласии группировки на прекращение огня сообщил глава его политбюро Зияд ан-Нахала.

Соглашение о перемирии было достигнуто при посредничестве Египта и вступило в силу в 5:30 по местному времени (6:30 мск), уточнил источник агентства. Палестинские группировки, включая «Исламский джихад», должны восстановить спокойствие и мир во время демонстраций в Газе. Израиль должен прекратить боевые действия и обеспечить прекращение огня во время демонстраций палестинцев.

Напомним, к эскалации палестино-израильского конфликта привела ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Накануне палестинцы продолжали выпускать ракеты по территории Израиля, а израильские военные отчитались об уничтожении завода по производству боеприпасов и ряда других объектов «Исламского джихада».

Подробности — в публикации “Ъ” «Израиль отстрелялся компромиссом».