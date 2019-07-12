5G взвесили на весах прогресса

Новое поколение беспроводных сетей — 5G — будет способствовать росту экономики за счет повышения производительности и стимулирования инноваций, а также развитию новых форм конкуренции на телекоммуникационном рынке, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Регуляторам же придется озаботиться широким спектром вопросов — от обновления санитарных норм до гармонизации международных подходов к распределению радиочастот.

Технология 5G способна обеспечить скорость загрузки до 20 Гбит/сек. (в 200 раз быстрее сетей 4G) и сократить задержку передачи данных до 1 мс (в 10 раз меньше). Речь идет не просто о развитии мобильной связи, но о формировании нового подхода к коммуникационным системам, объединяющим элементы IT-инфраструктуры. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, включая действующие широкополосные сети, создавать новые и улучшать старые сервисы и приложения, отмечают в ОЭСР.

Как технология общего назначения, 5G может ускорить рост экономики и производительности за счет внедрения новых приложений и сервисов, работающих с большей скоростью и меньшим временем ожидания, повышения эффективности компаний, использующих более совершенные облачные решения. Кроме того, новые стандарты связи будут способствовать расширению использования интернета вещей в том числе для приложений, требующих особого контроля и минимальной задержки передачи данных (удаленная хирургия с использованием роботов, автономный транспорт, промышленная робототехника), а также возникновению новых форм конкуренции на рынке беспроводной и фиксированной связи. Но реализация этого потенциала будет зависеть от скорости развертывания сетей 5G, а также от качества адаптации регуляторных и институциональных рамок к этим изменениям, отмечают в ОЭСР.

Отметим, что авторы доклада довольно осторожны в выводах об экономических преимуществах технологии и не предпринимают попыток оценить их масштаб. При этом они ссылаются на данные австралийского правительственного доклада (Австралия приняла национальную стратегию развития 5G еще в 2017 году), где это влияние к 2030 году оценивается в дополнительные 1,3–2 тыс. австралийских долларов к ВВП на душу населения за счет роста мультифакторной производительности. Произойти это должно в том числе за счет сокращения денежных и временных издержек домохозяйств в «умных» городах и косвенного влияния прогресса медицинских сервисов на производительность. По оценке Qualcomm, на которую также ссылаются в ОЭСР, в полной мере экономические преимущества 5G можно будет ощутить к 2035 году, когда технология трансформирует транспорт, здравоохранение, образование и промышленный интернет вещей. В ОЭСР к этому списку добавляют энергетику, АПК, промышленность, общественную безопасность, защиту окружающей среды, туризм и культуру, оговариваясь, что и это список неполный. Так, во вчерашнем докладе Moody’s речь идет о влиянии технологии 5G на страховой бизнес: активное внедрение интернета вещей на транспорте, в производстве и быту приведет к снижению числа несчастных случаев, что вызовет краткосрочный рост прибыли страховщиков, а затем заставит их значительно снизить размер страховых премий и перестроить бизнес-модели. Также высокая стоимость развертывания сетей и особенности технологии (необходимость создания множества небольших базовых станций, микросот) будут способствовать развитию коллаборации между участниками рынка, частно-государственных партнерств, соинвестиций, а также сотрудничества между странами (как в случае создания «5G-коридоров» для развития автономного транспорта в ЕС).

При этом развертывание 5G может стать серьезным регуляторным вызовом для всех уровней власти, заставив их пересматривать массу норм — от санитарных (по электромагнитному излучению, технология подразумевает повышение плотности сети, когда микросоты должны быть установлены буквально на каждом фонарном столбе) до гармонизации международного регулирования частот связи. Кроме того, совместное использование операторами инфраструктуры (как физической, так и сетевой) может изменить антимонопольное регулирование.

Напомним, для РФ нацпроект «Цифровая экономика» предполагает развертывание сетей 5G во всех городах-миллионниках к 2024 году.

Надежда Краснушкина