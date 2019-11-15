В Ираке более 60 офицеров судят за чрезмерное применение силы на митингах

В Ираке 66 офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне протестов, передает телеканал «Аль-Арабия». Акции в нескольких иракских городах начались в октябре из-за недовольства граждан правительством. За месяц в протестах погиб 301 человек, еще 15 тыс. получили ранения.

Как сообщил официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси, 1600 демонстрантов, арестованных за участие в акциях, были отпущены. Чиновник при этом утверждает, что ранения, полученные как протестующими, так и полицейскими, свидетельствуют, что против них применяла оружие некая «третья сторона». Кто именно мог осуществлять нападения, господин аль-Хадиси не уточнил.

На фоне протестов премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди обещал провести в правительстве «важные перестановки на уровне министров» и запустить реформу избирательной системы. Кроме того, иракские власти решили изменить конституцию.

О том, как протесты в Ираке обернулись против соседней страны, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».