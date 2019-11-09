Премьер Ирака пообещал провести перестановки в правительстве

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди пообещал провести в правительстве «важные перестановки на уровне министров» в ответ на требования демонстрантов, сообщил телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что также проведет реформу избирательной системы.

Демонстрации, по словам премьера, «одно из самых важных событий, которые прошли в стране после 2003 года, они должны послужить возвращению к нормальной жизни».

Напомним, протесты в Ираке начались из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняются чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция.

В ночь на понедельник на юге страны десятки иракцев попытались поджечь консульство Ирана в священном для шиитов городе Кербеле. Во вторник доступ к интернету в Багдаде и на большей части Ирака, где он доступен, был отключен.

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