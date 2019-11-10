В результате протестов в Ираке погибли более 300 человек

С начала протестов в Ираке погиб 301 человек, еще 15 тыс. получили ранения, сообщил пресс-секретарь Высшей комиссии по правам человека в республике Али Акрам аль-Баяти. Его слова приводит телеканал Al Sumaria.

Протесты в нескольких иракских городах, в том числе в Багдаде, начались в октябре из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняются чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция. В ходе протестов несколько иракцев попытались поджечь консульство Ирана в священном для шиитов городе Кербеле.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди пообещал провести в правительстве «важные перестановки на уровне министров» и провести реформу избирательной системы.

О том, как протесты в Ираке обернулись против соседней страны, читайте в материале “Ъ” «Иран, вон!».