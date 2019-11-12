Власти Ирака решили изменить конституцию на фоне протестов

Иракские власти решили начать приготовления к общенациональному диалогу для реформы правительства и конституции. Также решено изменить избирательный закон, чтобы отменить монополию одной власти, передает Middle East Monitor.

С таким заявлением выступили президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Адиль Абдель-Махди, спикер парламента Мохаммед Халбуси и президент Высшего судебного совета Фаик Зидан. На встрече было заявлено о «твердой позиции, которая отвергает любые силовые решения при проведении мирных акций протеста и привлекает к ответственности тех, кто использует чрезмерную силу против мирных демонстрантов».

Ранее премьер-министр пообещал произвести в правительстве «важные перестановки на уровне министров» в ответ на требования демонстрантов. Он сказал, что будет проведена реформа избирательной системы.

Протесты в нескольких иракских городах, в том числе в Багдаде, начались в октябре из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняются чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция.

О том, как протесты в Ираке обернулись против соседней страны, читайте в материале “Ъ” «Иран, вон!».