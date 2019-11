Из сектора Газа выпустили ракеты по Израилю

Несколько ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии Израиля. О жертвах пока неизвестно.

«Произошел массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа»,— написала в Twitter пресс-служба.

Несколько ракет удалось перехватить над городом Бейт-Шемеш и другими поселениями на юге Израиля с помощью системы ПРО «Железный купол», сообщает «Аль-Арабия».

Напомним, вчера армия также сообщала об обстреле территории Израиля. Было пущено 190 ракет. Утверждалось, что «Железный купол» сбил 90% из них, половина ракет упала в открытой местности. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал о взрывоопасной обстановке на границах страны.

