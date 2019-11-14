Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с советником Додона

Парламент Молдавии утвердил новый состав правительства государства под руководством премьер-министра, экс-министра финансов Иона Кику. Его кандидатуру накануне предложил президент республики Игорь Додон, господин Кику с июля был его советником. Решение поддержали 62 депутата при необходимом минимум в 51.

«Проект утверждения правительственной программы и вынесения вотума доверия правительству Иона Кику утвержден 62 голосами»,— сказала спикер парламента Зинаида Гречаная (цитата по ТАСС).

Напомним, во вторник парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum. В поддержку отставки кабинета министров проголосовали 63 депутата. Правительство было отправлено в отставку по инициативе пророссийских социалистов во главе с президентом Игорем Додоном. После отставки молдавские СМИ уже писали, что новое правительство может возглавить нынешний советник президента Ион Кику.

Подробности — в публикации “Ъ” «Молдавия сделала отставку на Россию».