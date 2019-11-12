Парламент Молдавии отправил правительство в отставку

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum. В поддержку отставки кабинета министров проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии. Коалиция социалистов и Acum и другие партии в голосовании не участвовали.

«63 голосами вотум недоверия правительству утвержден»,— объявила спикер парламента Зинаида Гречаный (цитата по «РИА Новости»).

В июне пророссийские социалисты и проевропейский Acum при поддержке России и ЕС создали в парламенте коалицию. Ей удалось добиться отстранения от власти Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который был вынжден бежать из страны.

В ноябре в коалиции произошел конфликт, поводом для которого стали выборы нового генпрокурора. Правительство внесло поправки в закон о прокуратуре, позволив премьер-министру выбирать кандидата на эту должность. Против этого высказалась Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), назвав такое решение ультиматумом и противоречащим конституции, пишет ТАСС.

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