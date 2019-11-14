ФК «Ростов» оштрафовали за неподобающее поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза приняла решение оштрафовать ФК «Ростов» за скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча с «Тамбовом», сообщается на сайте РФС. Сумма штрафа составила 50 тыс. руб.

Напомним, футбольный клуб «Ростов» проиграл «Тамбову» со счетом 1:2 в матче 16 тура РПЛ, проходившем 9 ноября на «Ростов-Арене».

В этом месяце клуб уже штрафовали на 50 тыс. руб. за поведение болельщиков. Так, во время матча с «Краснодаром» фанаты «Ростова» всю игру сидели на защитном ограждении, создавая угрозу жизни и здоровью зрителей. За это клуб оштрафовали на 25 тыс. руб. Кроме того, болельщики ростовского клуба порвали заградительную сетку, чем нанесли ущерб стадиону «Краснодар». За это «Ростов» заплатил еще 25 тыс. руб.

Дарья Голякова