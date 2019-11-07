ФК «Ростов» оштрафовали на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков в Краснодаре

Российский футбольный союз оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тыс. руб. после матча с «Краснодаром» из-за поведения болельщиков, сообщает «Спорт Экспресс».

Так, болельщики «Ростова»всю игру сидели на защитном ограждении, создавая угрозу жизни и здоровью зрителей. За это клуб оштрафовали на 25 тыс. руб. Кроме того, фанаты ростовского клуба порвали заградительную сетку, чем нанесли ущерб стадиону «Краснодар». За это «Ростов» заплатит еще 25 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг” «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в южном дерби 3 ноября. Следующий матч «Ростова» пройдет на «Ростов Арене» против «Тамбова» в субботу, 9 ноября.

Дарья Голякова