ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» на домашней арене

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Тамбову» со счетом 1:2 в матче 16 тура РПЛ, проходившем 9 ноября на «Ростов-Арене», сообщает пресс-служба клуба.

Ростовский клуб столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за перебора желтых карточек игру пропустили три основных игрока: Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Роман Еременко. Однако «Ростову» удалось открыть счет еще на седьмой минуте. С подачи Хорена Байрамяна гол забил Бьорн Сигурдарсон.

Сравнять счет «Тамбову» удалось только на 52 минуте. Георгий Мелкадзе ворвался в штрафную и переиграл Егора Бабурина. На 70 минуте гости вышли вперед благодаря игре Владимира Обухова. Сравнять счет до конца игры Ростову не удалось.

Дарья Голякова