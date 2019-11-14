Трамп назвал сделку Турции по С-400 «очень серьезным вызовом»

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от закупки российских ЗРК С-400, назвав сделку «очень серьезным вызовом». Он сказал, что рассчитывал на решение этой проблемы в рамках НАТО.

После встречи лидеров двух стран господин Трамп заявил, что является «большим фанатом» турецкого лидера и что их встреча была «прекрасной и продуктивной». «Приобретение Турцией таких систем, как С-400, является для нас очень серьезным вызовом, мы постоянно об этом говорим»,— заявил Дональд Трамп на совместной конференции (цитата по Reuters).

Ранее источники сообщили, что господин Трамп предложил господину Эрдогану пакет мер для улучшения отношений между странами. Речь шла о заключении торгового соглашения на $100 млрд и варианте обхода санкций в связи с покупкой Турцией российской зенитной ракетной системы С-400.

О визите президента Турции в США — в публикации “Ъ” «Блеф на сто миллиардов».