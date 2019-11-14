Блеф на сто миллиардов Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань о том, что может дать Турции Дональд Трамп

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США — одно из тех редких международных событий, которые способны вызвать неподдельный интерес сразу в десятках столиц. Дело не только в том, что важным фоном для саммита остается американская история с импичментом президенту Дональду Трампу, равно как и турецкая история разборок с курдами, победного завершения которой так ждут от президента Эрдогана его избиратели.

Цена вопроса гораздо выше.

В то время как современный мир поделен на друзей и врагов США и Турции, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган — это больше чем просто главы своих государств. Каждый из них воплощает определенную политическую матрицу, которую вольно или невольно примеряют на себя и другие.

Ниспровергающий либеральный мировой порядок, а заодно и традиционную политику Дональд Трамп воплощает в себе тотальный негативизм, гигантоманию и методы шоковой терапии, инструментом которых стал его пульсирующий Twitter-аккаунт.

В ход идут увещевания, посулы, угрозы, шантаж, блеф.

Казалось бы, тем же, пусть и с меньшим размахом, занят и Реджеп Тайип Эрдоган. Если так, то президенты США и Турции представляют один тип политиков-националистов у власти. Только в случае с Эрдоганом, как говорится, труба пониже, дым пожиже.

И все же при всем видимом сходстве их матрицы не совсем совпадают. Если поведение Трампа — это пособие по переустройству или переламыванию мира, то поведение Эрдогана — это скорее пособие по выживанию в условиях, когда этот мир помимо твоей воли уже ломает об колено другой, более сильный.

Иллюстрацией трамповской матрицы стал информационный вброс про некую сделку на $100 млрд, которую президент Трамп якобы готов будет заключать с лидером Турции, чью экономику он недавно грозил «стереть с лица Земли».

Вообще, Дональд Трамп любит прикалывать к своим международным инициативам впечатляющие ценники — так их легче продать внутренней американской аудитории, показать, что в отличие от политиканов-демократов, не дающих ему работать, сам президент в поте лица трудится над тем, чтобы его усилиями Америка богатела.

В 2017 году, после его визита в Саудовскую Аравию, было заявлено о крупнейшей в истории оружейной сделке с Эр-Риядом на $110 млрд, которые через десять лет могут и вовсе превратиться чуть ли не в $350 млрд. Что касается Турции, то ей в прошлом году посулили сделку общей стоимостью $10 млрд на поставку более ста истребителей F-35. Правда, с ее реализацией возникли серьезные проблемы. Но это уже было потом — информационный эффект в нужный момент был достигнут.

Предложение президенту Эрдогану заключить еще одну историческую сделку, а заодно и полюбовно договориться по вопросу поставок Турции российских комплексов С-400, если оно поступит, будет чем-то вроде призыва взять и вместе слетать на Луну. Может, и не реализуемо сразу, но красиво: космос притягивает своей таинственностью и вселенским размахом.

При этом президент Эрдоган, реально ничего не получив, тоже ведь не окажется проигравшим. Во многих столицах теперь увидят, столько ему предлагают в Америке, столько он стоит.

В том числе увидят это и в Москве.