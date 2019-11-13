СМИ: Трамп предложил Эрдогану вариант обхода санкций из-за покупки С-400

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пакет мер для улучшения отношений между странами, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Речь идет о заключении торгового соглашения на $100 млрд и варианте обхода санкций в связи с покупкой Турцией российской зенитной ракетной системы С-400. Письмо с условиями сделки было направлено турецкому президенту на прошлой неделе. Газета сообщает, что пакет мер идентичен тому, что был предложен в октябре, когда США попытались остановить военные действия Анкары в Сирии.

«Предложение, вероятно, приведет в ярость некоторых представителей Конгресса, проголосовавшего в прошлом месяце за введение санкций против Турции в связи с ее нападением на Сирию»,— пишет газета.

Ранее представитель Белого дома перед встречей президентов США и Турции сообщил, что главы двух стран намерены разрешить проблемы в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400.

Напомним, встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа состоится 13 ноября. Господин Эрдоган сообщал, что намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены.

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