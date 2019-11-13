Ferrari представила новое купе Roma

Ferrari Roma. Фото: Ferrari

Ferrari Roma. Фото: Ferrari

Ferrari Roma. Фото: Ferrari

Автомобиль, который отличается новым дизайном кузова в стилистике современных машин бренда, получил 3,9-литровым турбированный бензиновый V8 мощностью 620 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач от гибридного купе Ferrari SF90 Stradale.

Никакой другой технической информации о новинке равно как и сведений об оснащении Roma в Ferrari не предоставили. Судя по фотографии интерьера, новинка получила цифровую приборную панель, небольшой дисплей перед передним пассажиром и вертикальный сенсорный экран на центральном тоннеле для управления второстепенными функциями.

Напомним, последними на сегодняшний день новинками Ferrari были представленные в сентябре открытые модели Ferrari F8 Spider и Ferrari 812 GTS.