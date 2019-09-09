Ferrari представила открытый суперкар F8 Spider

Ferrari F8 Spider. Фото: Ferrari

Ferrari F8 Spider. Фото: Ferrari

Ferrari F8 Spider. Фото: Ferrari

Автомобиль построен на базе нового купе Ferrari F8 Tributo и отличается кузовом в стилистике двухдверной модели. При этом складной жесткий верх новой модели заимствован у Ferrari 488 Spider.

Родстер Ferrari F8 Spider оснащается 720-сильным 4-литровым турбированным V8 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и последними версиями электронных систем Side Slip Angle Control и Ferrari Dynamic Enhancer.

Напомним, премьера купе Ferrari F8 Tributo состоялась в феврале 2019 года.