09 сентября, понедельник
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Ferrari представила открытый суперкар F8 Spider

Компания Ferrari представила новый суперкар F8 Spider, который заменит в модельной линейке 488 Spider.

Автомобиль построен на базе нового купе Ferrari F8 Tributo и отличается кузовом в стилистике двухдверной модели. При этом складной жесткий верх новой модели заимствован у Ferrari 488 Spider.

Родстер Ferrari F8 Spider оснащается 720-сильным 4-литровым турбированным V8 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и последними версиями электронных систем Side Slip Angle Control и Ferrari Dynamic Enhancer.

Напомним, премьера купе Ferrari F8 Tributo состоялась в феврале 2019 года.

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