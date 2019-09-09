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Ferrari рассекретила родстер 812 GTS

Компания Ferrari представила новый родстер 812 GTS, который стал открытой версией купе 812 Superfast.

Новинка получила жесткую складную крышу, которую можно поднять или опустить за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Также по сравнению с купе у родстера отличается дизайн боковины кузова, где появились фальшокошки, а также переработана задняя часть для улучшения аэродинамики.

Автомобиль получил 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Ferrari 812 GTS сохранила полноуправляемое шасси и получила доработанную систему Side Slip Control для контроля машины в заносе.

Новая модель стала первым серийным родстером Ferrari с V12 за последние 50 лет — до этого последним 12-цилиндровым родстером, выпускавшимся без ограничения тиража, была модель Ferrari 365 GTS4 1969 года.

Напомним, премьера купе Ferrari 812 Superfast состоялась в феврале 2017 года.

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