Ferrari рассекретила родстер 812 GTS

Ferrari 812 GTS. Фото: Ferrari

Ferrari 812 GTS. Фото: Ferrari

Ferrari 812 GTS. Фото: Ferrari

Новинка получила жесткую складную крышу, которую можно поднять или опустить за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Также по сравнению с купе у родстера отличается дизайн боковины кузова, где появились фальшокошки, а также переработана задняя часть для улучшения аэродинамики.

Автомобиль получил 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Ferrari 812 GTS сохранила полноуправляемое шасси и получила доработанную систему Side Slip Control для контроля машины в заносе.

Новая модель стала первым серийным родстером Ferrari с V12 за последние 50 лет — до этого последним 12-цилиндровым родстером, выпускавшимся без ограничения тиража, была модель Ferrari 365 GTS4 1969 года.

Напомним, премьера купе Ferrari 812 Superfast состоялась в феврале 2017 года.