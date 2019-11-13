Партия Тимошенко перешла в оппозицию Зеленскому

Фракция «Батькивщины» переходит в оппозицию к власти, сообщила лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, решение было принято поле того, как Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель. Фракция также обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, противоречит ли основному закону резонансный законопроект.

«Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности»,— выступила с заявлением госпожа Тимошенко на брифинге в Киеве (цитата по «Интерфаксу»). По ее мнению, принятый законопроект противоречит национальным интересам Украины.

Как утверждает лидер «Батькивщины», партия поддерживала президента Владимира Зеленского с момента его избрания, но из-за одобренного закона отказывается от поддержки. «Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все "красные линии". По его поручению сегодня проголосован закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения»,— сказала она.

Как добавила Юлия Тимошенко, ее партия передала в КС представление, в котором попросила разъяснить, «может ли такой закон, который принят без референдума, быть конституционным».

Напомним, в августе президент страны Владимир Зеленский пообещал провести в стране земельную реформу. Сегодня, 13 ноября, Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Мораторий действовал с 2002 года.

О сути реформы — в материале “Ъ” «Чтоб землю громады крестьянам продать».

О принятии законопроекта — в материале “Ъ” «"Россиянам даже войну не нужно вести! Мы продаем землю агрессору!"».