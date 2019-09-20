Чтоб землю громады крестьянам продать

Власти Украины намерены 1 октября 2020 года разрешить свободную куплю-продажу сельхознаделов, которая была запрещена еще в 2002 году. По данным “Ъ”, украинское правительство рассматривало возможность того, чтобы допустить — пусть и с ограничениями — к приватизации угодий иностранцев. Однако, как рассказал в четверг президент Украины Владимир Зеленский, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании, а не «китайцы, арабы или инопланетяне». Из крупных политических сил против реформы выступает, пожалуй, лишь только партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», обвиняющая руководство страны в стремлении «распродать украинскую землю».

Земельная реформа числилась одним из основных пунктов предвыборной программы Владимира Зеленского, а затем и его партии «Слуга народа». В команде тогда еще будущего президента подчеркивали, что реализация реформы даст дополнительные 2–3% роста ВВП в год. Учитывая нынешние темпы роста (3%), это означает удвоение ВВП.

Свободная покупка-продажа сельхозугодий на Украине запрещена введенным еще в 2002 году мораторием. К тому времени значительная часть земли находилась в паевой собственности, и владельцы паев лишились возможности свободно распоряжаться своим имуществом. Изначально эта мера вводилась как временная — депутаты Верховной рады, оперируя рассказами о «ползучей иностранной экспансии», заявляли: мораторий будет отменен после разработки законодательства, регулирующего все аспекты купли-продажи земли. Однако запрет ежегодно продлевается и действует уже 18 лет.

Изначально предполагалось, что купля-продажа сельхознаделов будет разрешена на Украине в середине следующего года. Однако в итоге правительство решило отодвинуть дату.

«Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом»,— заявил в четверг глава правительства Алексей Гончарук. И назвал новую дату: 1 октября 2020 года.

При этом господин Гончарук раскрыл некоторые подробности реформы.

Так, те люди или компании, которые сейчас арендуют участки, будут иметь приоритет при покупке земли — именно им первым предложат приобрести арендованные гектары.

Никто не сможет купить больше 15% земли в одной области Украины или свыше 0,5% всех земельных угодий страны.

А главным ограничением станет запрет на продажу любых земель иностранцам.

«В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами,— бред»,— заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции «Земля как фактор развития украинского села» в Киеве.

По информации “Ъ”, украинское правительство рассматривало возможность того, чтобы закрепить в законах некий механизм, который позволил бы и иностранцам принимать участие в приватизации угодий. В частности, предлагалось разрешить продажу земли кооперативам с иностранным участием. Но в итоге от этого решено было отказаться.

Как сообщил “Ъ” осведомленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, запрет на иностранное участие в рынке земли — шаг вынужденный, продиктованный болезненностью темы и активным использованием иностранной угрозы политиками-популистами.

Украинцев действительно не первый год пугают «ползучим захватом» страны за счет покупки земли транснациональными корпорациями или иностранными государствами. В прежние годы наиболее активным противником свободной продажи земли была партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Но сейчас в официальных заявлениях партии не говорится ничего об уже запущенной реформе. А один из депутатов Рады от «Батькивщины» — Сергей Соболев в интервью киевскому изданию «Вести» даже заявил, что он и его коллеги считают возможной продажу земли, но только фермерам и не более 5 га каждому из покупателей.

Земельную реформу приветствуют даже критики новой властной команды из демократического проевропейского лагеря. Так, инвестиционный банкир Сергей Фурса, поддерживающий партию «Голос» Святослава Вакарчука, написал на своей странице в Facebook: существующее положение вещей выгодно лишь нескольким олигархам, которые используют риторику о защите родной земли исключительно для защиты собственных интересов. «Введение рынка сделает всех граждан Украины богаче, лишив только некоторых из них сверхдоходов. И тогда мы еще на шаг приблизимся к Европе и демократии, потому что чем богаче общество, тем больше свобод оно требует»,— написал он.

Роль главных критиков реформы отошла к пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемой Виктором Медведчуком. «Стремление распродать украинскую землю становится стержнем государственной экономической политики. Руководство государства отказывается учитывать тяжелое экономическое положение украинских фермеров, закрывает глаза на тотальную бедность и социальную незащищенность селян—собственников земли. Не представив на обсуждение общества даже проекта земельной реформы, не устранив проблемы с подготовкой земельного кадастра, нынешняя власть твердит о неизбежности отмены "земельного моратория"»,— говорится в заявлении партии. В нем же содержится требование проведения всенародного референдума по вопросу о свободной купле-продажи земли. Впрочем, с такой позицией партия находится в явном меньшинстве.

Матвей Шиманов, Киев