Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Проект поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине с 2002 года.

Документом предполагается возможность покупки сельхознаделов украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и государством. Также проект запрещает покупать землю компаниям с иностранным собственником до 1 января 2024 года. Допустимая концентрация земли в собственности — 15% области и 0,5% в пределах Украины и 35% в пределах объединенных территориальных общин.

В августе президент страны Владимир Зеленский пообещал провести в стране земельную реформу. В сентябре власти Украины обнародовали ее подробности. Граждане воспринимают реформу неоднозначно — в частности, против продажи земель сельскохозяйственного назначения местному крупному бизнесу и иностранным инвесторам выступают представители Ассоциации фермеров Украины.

Подробнее об украинской земельной реформе — в публикации “Ъ”.