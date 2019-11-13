«Россиянам даже войну не нужно вести! Мы продаем землю агрессору!»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий продажу (в том числе и иностранцам) сельскохозяйственных земель. Впрочем, точнее будет сказать, что его одобрила фракция «Слуга народа», поддерживающая президента страны Владимира Зеленского. Все остальные фракции раскритиковали документ, назвав его угрозой национальному суверенитету. Недостатки законопроекта признают и некоторые «слуги», но они надеются на то, что до финального голосования в документ будут внесены изменения — тем более что это обещал сам президент Зеленский.

Сторонники президента Владимира Зеленского сделали шаг к выполнению одного из самых спорных обещаний своего лидера. «В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству»,— говорил господин Зеленский на встрече с турецкими бизнесменами в августе. Проведения этой реформы неоднократно требовали Международный валютный фонд и Всемирный банк. Теперь же закон «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с результатом 240 голосов при 226 необходимых прошел первое чтение и почти наверняка будет принят. Впрочем, спокойным его обсуждение назвать нельзя.

Мораторий на продажу земли был введен на Украине еще в 2002 году. По сути, это было попыткой как-то урегулировать приватизацию бывших колхозных земель. С тех пор попытки создать рынок земли предпринимались неоднократно, но до результата дело так и не дошло. Нынешний законопроект, позволяющий продавать сельскохозяйственные угодья, фактически противопоставил «Слугам народа» все остальные фракции.

Основное недовольство вызывали одни и те же нормы: возможность покупки земли иностранцами и слишком высокий лимит ее концентрации в руках одного собственника.

Он составляет 0,5% от общего земельного фонда страны, однако депутаты оперировали конкретной цифрой — «более 200 тыс. гектаров». Авторы документа позаботились и о том, чтобы эти земли не могли располагаться по соседству: так, в рамках одной территориальной громады (района) нельзя приобрести больше 35% земель, а в рамках области — больше 8%.

Но оппозиционеров это не устроило. «Вопрос: в какой еще стране Европы такая концентрация считается допустимой? — возмущался депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.— Возьмем, например, Польшу — 500 гектаров. Возьмем другие восточноевропейские страны. Там тоже речь идет о сотнях гектаров». Его соратник Николай Княжицкий, в свою очередь, выразил опасение, что землю вдоль границы с Россией скупят россияне. «Им даже войну не нужно вести! Мы продаем землю агрессору!» — предупреждал он. Отметим, что, согласно нынешней редакции закона, купить украинские земли иностранцы смогут только с 1 января 2024 года.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что принятие закона приведет к утрате Украиной суверенитета, и объявила о переходе своей политической силы в оппозицию. Свою борьбу против документа она намерена продолжить в Конституционном суде.

«Мы хотим, чтобы суд просто разъяснил нам, может ли такой закон, который принят без референдума, быть конституционным»,— заявила госпожа Тимошенко.

Из-за чрезвычайной остроты вопроса во время обсуждения закона зал Верховной рады выглядел в соответствии с лучшими традициями предыдущих созывов. До драк, от которых депутатов на первом заседании предостерегал президент Владимир Зеленский, дело не дошло, однако плакаты, эмоциональные выкрики и такой привычный в украинской политике инструмент, как блокирование трибуны, присутствовали. Напряжение сохранялось на протяжении всего заседания, которое, по мнению некоторых депутатов, было незаконным.

Дело в том, что, согласно графику работы Рады, вместо заседания была предусмотрена работа в комитетах, и противники закона использовали это как аргумент в пользу того, чтобы отложить рассмотрение закона.

«Все наши трудовые книжки хранятся в комитетах. И там записывается не просто “народный депутат Украины”, а “член комитета”, “секретарь”, “глава”. Поэтому работа в комитетах не может быть отменена никаким решением Рады»,— настаивал депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Папиев. Он был одним из двух членов этой фракции, проголосовавших против законопроекта. Но не потому, что остальные были за, а потому, что они во время голосования стояли возле трибуны и не имели возможности нажать на кнопку. На самой трибуне стоял депутат Вадим Рабинович, который скандировал: «Нет продаже украинской земли!» Возле него стояли другие видные представители этой фракции — Юрий Бойко и Виктор Медведчук, которого называют другом российского президента Владимира Путина. Участвовали в блокировании трибуны и депутаты «Батькивщины».

Так или иначе, эти меры не помогли: голосование все равно состоялось, и сторонники Владимира Зеленского, сидевшие на местах, обеспечили одобрение законопроекта. Однако и по результатам, и по высказываниям «слуг» видно, что определенные разногласия есть и внутри их рядов. «Я проголосую за законопроект,— заявил депутат от “Слуги народа” Евгений Шевченко.— Но если до второго чтения не будут учтены поправки, которые исключают право иностранцев владеть сельскохозяйственными землями, и не будут учтены правки, которые ограничат право владения для одного лица до 20 тыс. гектаров, лично я буду голосовать красной кнопкой».

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 11 ноября, обещал не разрешать продажу земли иностранцам, если это не будет одобрено на референдуме: «Принято решение, что между первым и вторым чтением в документ будут внесены правки о том, что право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, смогут покупать украинскую землю только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме». Правда для этого, по словам господина Зеленского, необходимо будет разработать еще один закон — о порядке проведения референдумов.

Судя по всему, «слуги» реально опасаются за рейтинг своей партии: согласно соцопросу, который с 1 по 7 ноября проводил Центр Разумкова, 67% украинцев считают, что вопрос об отмене моратория на продажу земли следует вынести на референдум. Если такой референдум состоится, то 63% опрошенных будут готовы проголосовать за сохранение моратория.

Наиболее активные противники законопроекта во время его рассмотрения даже собрались возле здания Рады и скандировали: «Позор». Как было видно на трансляции украинских телеканалов, эти люди держали флаги националистической партии «Свобода». Однако, как рассказал “Ъ” украинский политический аналитик Андрей Бузаров, наблюдавший за митингом лично, он не был слишком масштабным. «Больше было правоохранителей,— рассказал эксперт.— Меры предосторожности были колоссальные, но большой угрозы не было. Такое ощущение, что большинство политических сил смирились с открытием рынка земли». Тем не менее, по словам эксперта, фрагментация украинского общества заметна и, «когда будут голосования по более серьезным вопросам, не исключена фрагментация внутри самого парламентского большинства».

Акция протеста у здания Верховной Рады Украины против принимаемого проекта закона о продаже сельскохозяйственной земли Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Другой эксперт, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин, в беседе с “Ъ” предположил, что акции протеста против законопроекта еще будут, но объединить оппозицию они не смогут. «Сложно представить коалицию “Свободы”, “Оппозиционной платформы” и Тимошенко,— сказал господин Скоркин.— Хотя для последней, конечно, это шанс вернуться в большую игру — выступление против этого закона вписывается в ее идеологию левого популизма». При этом оба собеседника “Ъ” считают, что наиболее острые моменты из законопроекта в следующих чтениях уберут.

По словам господина Скоркина, удастся ли Владимиру Зеленскому сохранить свой рейтинг после волны критики, зависит от того, как он усвоил свои прежние ошибки в формировании информационной повестки. «Зеленский начал исправлять ошибки в своей медиаполитике, но в то же время делает новые,— считает эксперт.— Например, это идея про стандарты работы СМИ, которая создает впечатление, что Зеленский хочет заткнуть СМИ рот. Весь негатив в обществе связан не с самой идеей продажи земли, а с опасениями, что народ опять обманут, как с приватизацией в 90-е годы. Зеленскому стоит помнить, что его избрали президентом как раз те самые “маленькие украинцы” из провинции».

Кирилл Кривошеев