Военный суд не заслушает Аллу Пугачеву Обвиняемых в терроризме будут судить без звездных свидетелей

В Южном окружном военном суде состоялось предварительное слушание по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Судья Станислав Жидков отклонил заявленное защитой ходатайство о возвращении дела прокурору и включении в список свидетелей самого певца, а также Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые фигурируют в показаниях одного из обвиняемых, и назначил дату начала открытого процесса.

Среди фигурантов дела — четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса: Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов.

Среди инкриминируемых им преступлений — подготовка теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. В начале марта этого года, уже после предъявления ему первого варианта обвинения в окончательной редакции, Хидирнеби Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой.

Следователь увидел в заявлении обвиняемого попытку затянуть расследование и отказал защите в просьбе включить народных артистов России в список свидетелей.

Пять месяцев назад дело было возвращено прокурору для устранения нарушений УПК, после чего им занималось уже не республиканское МВД, а региональное управление Следственного комитета России (СКР).

На заседании в среду защитник Казуева Исрафил Гададов заявил ходатайство о повторном возвращении дела прокурору. Адвокат указал на то, что поскольку расследование по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 205.1 и 205.3 УК РФ должны производиться только следователями СКР, то результаты работы следователей МВД следует признать ничтожными.

Господин Гададов обратил внимание суда и на то, что он обжаловал постановление прокурора по факту незаконного определения подследственности, и суду первой инстанции еще предстоит решить этот вопрос после того, как Верховный суд Дагестана вернул материалы дела на новое рассмотрение.

Кроме того, следствие до сих пор не приняло решения по фактам применения к Казуеву физического и психологического насилия — подтверждающие материалы были выделены из уголовного дела и направлены в Следственный комитет.

Незаконным считает адвокат и проведение дополнительных допросов подсудимых после возвращения дела для дополнительного расследования. Следствие исправило ошибку, допущенную на первом этапе расследования,— тогда местом проведения концерта Филиппа Киркорова был назван ресторан «Хазар», а не Летняя эстрада филармонии. Однако восполнение неполноты предварительного расследования подобным образом противоречит закону, напомнил Исрафил Гададов.

Вновь был поставлен вопрос и о проверке показаний Казуева о заказном характере готовившегося покушения на Филиппа Киркорова — их достоверность не проверена, не проведена психолого-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого. Орган предварительного следствия, убежден адвокат, умышленно скрывает преступление.

Отказавшись включить господ Киркорова, Галкина и госпожу Пугачеву в список свидетелей, следователь, по мнению адвоката, нарушил конституционные права его подзащитного.

Исрафил Гададов попросил суд вернуть уголовное дело на дополнительное расследование для устранения допущенных нарушений закона, исключить из доказательств протоколы дополнительных допросов и других следственных действий, проведенных после возвращения дела, а также все следственные действия, проведенные следователями МВД после появления в нем статей 205.1 и 205.3 УК РФ.

Третьим пунктом стала просьба включить в список свидетелей, подлежащих вызову в суд для допроса, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Аллу Пугачеву, а также мать Хидирнеби Казуева. Сам Казуев, участвовавший в заседании по видео-конференц-связи, поддержал ходатайство своего адвоката. Против выступил представитель стороны обвинения. Он настаивал на том, что все следственные действия, проведенные с обвиняемыми, были законными.

Судья Южного окружного военного суда Станислав Жидков не усмотрел оснований для удовлетворения просьб защитника. Все заявленные в ходатайстве вопросы, решил он, можно обсудить в ходе рассмотрения дела по существу. Не нашел он оснований и для возвращения дела прокурору.

Коллегия из трех судей начнет рассмотрение дела в открытом процессе 25 ноября. Согласно решению судьи Жидкова, обвиняемые будут этапированы из Махачкалы в ростовский СИЗО-1. Адвокат Исрафил Гададов сообщил “Ъ” сразу после предварительного слушания, что обжалует это решение суда.

Юлия Рыбина, Махачкала