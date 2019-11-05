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05 ноября, вторник
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13:01
В Москве по подозрению в подготовке теракта арестовали исламиста
13:17
МИД РФ сообщил о запрете Эстонии на пролет самолета с вице-премьером России
14:01
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
13:33
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
14:45
Кремль заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
14:45
Прямая линия с Путиным пройдет в 2020 году
14:38
Лев Пономарев создаст новую организацию на базе движения «За права человека»
14:26
В Латвии будут давать гражданство детям неграждан
14:23
Германия увеличивает субсидии на покупку электромобилей
14:15
«Одноклассники» открыли пользователям статистику их личных страниц
13:46
Кремль обеспокоен срывом разведения войск в Донбассе
13:20
«Нафтогаз» может снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд в случае сохранения транзита
13:16
ОНФ: качество дорог Тюмени, Белгорода и Барнаула лучшее в России
13:15
Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей
12:50
WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
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(обновлено: 04.11.2019)
Покушение на Филиппа Киркорова
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