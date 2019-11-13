«Восточный» подал новый иск к Калви и Evison Holdings на 8,8 млрд рублей

Банк «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области к Baring Vostok Майкла Калви и Evison Holdings. Сумма иска — 8,8 млрд руб., следует из данных картотеки суда.

Инвестиционная компания Baring Vostok Читать далее

В июне Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Таким образом, господин Аветисян получил контроль над «Восточным».

Исковое заявление было подано сегодня, 13 ноября. К производству оно пока не принято. Детали иска неизвестны.

Чем известен Майкл Калви Читать далее

Напомним, Майкл Калви был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве. СКР обвиняет его в хищении у банка «Восточный» более 2,5 млрд руб. В сентябре стало известно, что, согласно проведенным экспертизам, уголовное преследование инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления.

Об экспертизе, в корне меняющей ход судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».

О том, как инвестор потерял контроль над одним из своих активов,— в материале Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».