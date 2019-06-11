Майкл Калви лишился банка «Восточный»

Российский суд вновь встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok Майкла Калви — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка. Таким образом, господин Аветисян де-факто одержал победу в ожесточенном корпоративном споре за установление контроля над «Восточным», привлекшем внимание мирового сообщества, и станет основным владельцем банка, как только перечислит деньги за указанный пакет акций.

О том, что Арбитражный суд Амурской области во вторник обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна, сообщил журналистам юрист Baring Vostok Дмитрий Савочкин. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку на нем могли быть оглашены сведения, составляющие тайну.

Таким образом, господин Аветисян получит контроль над банком автоматически, как только перечислит на счет плату за этот пакет акций в размере 750 млн руб.

Сейчас Baring Vostok принадлежит 51,62% акций банка «Восточный», Артему Аветисяну — 32,02% уставного капитала, еще часть акций — его бизнес-партнерам. Российский суд 17 мая обязал фонды исполнить соглашение о колл-опционе, заключенное в 2016 году, и продать господину Аветисяну 80,23 млрд акций (на данный момент 9,99% акций) банка «Восточный». Baring Vostok имели месяц на оспаривание этого решения, однако господин Аветисян подал ходатайство о немедленном исполнении этого решения, которое во вторник и удовлетворил суд.

Официальный представитель Baring Vostok подтвердил “Ъ”, что речь идет об утрате контроля над банком — передачу спорного пакета акций Артему Аветисяну не остановить.

«Кроме предусмотренных законом процедур, у нас нет рычагов, чтобы остановить данное решение»,— заявили в Baring Vostok. Фонды разочарованы тем, что суд обязал их немедленно продать акции до рассмотрения апелляционной жалобы, фактически отказавшись выслушать их аргументы. «На практике подобные решения по немедленному исполнению беспрецедентно редки,— добавили в Baring Vostok.— Мы констатируем, что суд счел долю в банке "Восточный" крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании Finvision (Артема Аветисяна.— “Ъ”) отобрать контроль в банке "Восточный" у его законных владельцев». Фонды также сообщили, что намерены в кратчайшие сроки подать апелляцию на решение суда от 17 мая. “Ъ” ожидает комментарии Артема Аветисяна или его бизнес-партнеров.

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Юристы согласны с тем, что решение о немедленном исполнении суда невозможно остановить. «Согласно ст. 182 АПК РФ, определение суда об обращении решения к немедленному исполнению подлежит немедленному исполнению,— поясняет партнер юридической компании "Сотби" Владимир Журавчак.— Обжалование определения не приостанавливает его исполнения».

Соответственно, фонды Майкла Калви продолжат судиться с Артемом Аветисяном, лишившись контроля над «Восточным», если тот внесет плату за акции.

Акционерный контроль потенциально позволяет господину Аветисяну установить контроль над советом директоров банка, а также изменить условия проведения дополнительной эмиссии акций банка.

Сейчас запланированная эмиссия банка предполагает цену на уровне одна копейка за бумагу. Проведение допэмиссии по указанной цене лишает Артема Аветисяна права получить контроль над банком, в случае даже если он выиграет судебные споры в последней инстанции. Поэтому его компания заказала экспертизу, которая оценила стоимость банка в 3,82 копейки (то есть «Восточный» оценен по цене выше одного капитала, так высоко на российском рынке сделок M&A оценивают лишь исключительные банки в отличном финансовом состоянии). При проведении допэмиссии по указанной стоимости доля Аветисяна не будет размыта достаточно, чтобы он мог лишиться контроля.

Корпоративный конфликт в банке «Восточный» начался вскоре после того, как в 2017 году акционеры этого банка — Baring Vostok — присоединили Юниаструм-банк Артема Аветисяна. До этого стороны договорились о колл-опционе, согласно которому фонды в будущем обязались продать Артему Аветисяну 80,23 млрд акций объединенного банка (передать контроль). Сразу после сделки основатель фонда Майкл Калви, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также другие сотрудники фонда заподозрили своих партнеров в выводе активов из Юниаструм-банка. Таким образом они посчитали, что финансовое положение присоединенного банка было ухудшено за несколько дней до сделки, что, по их мнению, нарушило условия договора о колл-опционе.

Фонды начали оспаривать недействительность соглашения о колл-опционе в Лондоне, как и предполагало акционерное соглашение. В апреле 2019 года стало известно, что господин Аветисян решил судиться не в английском суде, а в российском. Для этого он сменил юрисдикцию своего офшора «Финвижн холдингс», через который он владеет «Восточным», с кипрской на офшорный остров Русский, став его первым резидентом. Baring Vostok представил российскому суду ордер Высокого суда Англии и Уэльса, в котором содержится предупреждение господину Аветисяну, что продолжение разбирательств в Арбитражном суде Амурской области может грозить ему по английскому праву уголовной ответственностью или арестом активов. Как утверждает итальянское информагентство ANSA, Артем Аветисян последние несколько лет скупал элитную недвижимость в Италии. Последний тем не менее проигнорировал эту угрозу, а российский суд в очень короткие сроки принял решение в его пользу.

Параллельно бизнес-партнер господина Аветисяна Шерзод Юсупов привлек правоохранительные органы, чтобы арестовать Майкла Калви, Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, еще одного партнера фондов Вагана Абгаряна, гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева. Господин Юсупов утверждает, что сотрудники Baring Vostok якобы похитили у банка 2,5 млрд руб. Арест сотрудников Baring Vostok вызвал широкий резонанс, вышедший на международный уровень.

Виталий Солдатских