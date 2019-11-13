Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы). Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Напомним, что ранее в СПбГУ заявляли, что сотрудник Института истории (исторического факультета) будет уволен, а его академическая нагрузка будет распределена между другими преподавателями.

Октябрьский районный суд Петербурга 11 ноября отправил Соколова под стражу до 8 января. По словам адвоката историка, его подзащитный не дал согласия на обжалование постановления суда об аресте.