Доцент СПбГУ Олег Соколов отправлен в СИЗО до 8 января

Октябрьской районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова. В СИЗО он пробудет до 8 января 2020 года. Против заключения под стражу Соколов не возражал и заявил в ходе судебного заседания о раскаянии в содеянном. «Я раскаиваюсь в совершенном, полагаю, что ходатайство следователя обосновано»,— сказал он, после чего заплакал.

«Мы любили друг друга очень сильно и планировали пожениться. Она стала беситься при упоминании моих детей… Я такого потока агрессии еще никогда не видел. Нападение с ножом это что-то невообразимое. Никогда такого не случалась. Не понимаю. Девушка, которая казалось мне идеалом, превратилось во что-то невообразимое», —сказал суду историк.

Олег Соколов не возражал против избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а его адвокат призывал суд к гуманности и просил избрать домашний арест.

Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени, подозревается в убийстве свой сожительницы Анастасии Ещенко. Утром 9 ноября историк был извлечен из реки Мойки во время попытки утопить части тела жертвы. В его квартире следователи обнаружили обезглавленное тело. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне Олега Соколова допросили в Следственном комитете России, после чего доставили в изолятор временного содержания на Захарьевской улице. Как сообщил Соколов в ходе допроса, 7 ноября он поссорился с Анастасией Ещенко и застрелил ее. После он решил расчленить тело, чтобы по частям утопить его в Мойке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербургский доцент реконструировал убийство»

Марина Царева