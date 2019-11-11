Доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, уволят из СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет опубликовал на своем сайте заявление, в котором сообщил о намерении уволить доцента Института истории ( исторического факультета) Олега Соколова.

Как сообщает пресс-служба вуза, «в связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями». При этом информацию о том, что ранее студенты жаловались на руководству университета на рукоприкладство — не соответствует действительности.

Напомним, что известный историк Олег Соколов подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал и занимался совместной научной деятельностью. Как сообщил следствию сам Соколов, в ходе ссоры он застрелил Ещенко, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от улик. Останки девушки он частично успел утопить в реке Мойка. Часть из них уже обнаружена. Сегодня Октябрьский районный суд отправил Соколова под стражу до 8 января. Вину в содеянном ученый признал, заявил о раскаянии.

Добавим, что Олег Соколов специализируется на военной истории Франции, периоде наполеоновских войн. Является одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Награжден орденом Почетного легиона в 2003 году.