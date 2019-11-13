Строительство скоростной трассы Москва – Петербург завершено

Северо-Западное управление Ростехнадзора подтвердило готовность автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург ( М-11). ООО «Магистраль двух столиц» получило заключение о соответствии требованиям проектной документации участка автомагистрали с 646 – км 684 км.

Как сообщили в пресс-службе управления, выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги.

Напомним, что строительство трассы началось в 2012 году. Генподрядчиком выступила турецкая «Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi». Проезд по магистрали платный. Стоимость проезда по скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Петербург» составит в среднем в 1,3 – 2 тыс. рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.