Скоростную трассу Москва — Петербург полностью планируется открыть в ноябре

Скоростная трасса М-11 Москва — Петербург будет полностью открыта в ноябре. Об этом заявил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. По его словам, строительство трассы планируется завершить к 15 ноября.

«Открытие может занять какое-то время... В ноябре»,— заявил он РИА «Новости», говоря о дате открытия магистрали.

Напомним, что трасса М-11 проходит от МКАДа до петербургской КАД. Протяженность дороги составляет 669 км. Проезд по магистрали платный. В августе были завершены работы на участке от города Тосно в Ленобласти до деревни Мясной Бор в Новгородской области. Работы ведутся на последнем участке, на подъезде к Петербургу.