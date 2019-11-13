Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко арестовали до 11 января

Басманный суд Москвы постановил арестовать до 11 января 2020 года фигуранта дела об угрозах убийством судье и экстремизме Алексея Вересова. Заседание по просьбе следователя проходило в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что задержанные по этому делу Сергей Половец и Алексей Вересов угрожали судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Кому угрожал третий задержанный по делу, Евгений Ерзунов, не известно.

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Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Половца, суть обвинений к его подопечному заключается в том, что он перепостил в Twitter запись о том, что господин Криворучко приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам заключения. «Под изначальной записью другой пользователь оставил комментарий, в котором, по мнению следствия, содержались угрозы Криворучко. Автор комментария был в друзьях у Половца, поэтому ретвит отобразился в ленте Половца вместе с комментарием. Сейчас ретвит удален, поэтому точное содержание изначальной записи и комментария под ней неизвестны»,— пояснил он. Он добавил, что Сергей Половец признал вину и отказался от услуг адвоката.

По информации «РИА Новости», на странице Алексея Вересова в социальной сети «ВКонтакте» фотографию судьи Алексея Криворучко сопровождает запись «сожгите его». «Обвинение связано с якобы имевшими место призывами в социальных сетях моего подзащитного сжечь судью Криворучко»,— сказал адвокат господина Вересова.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, по делу задержали ранее судимого 46-летнего Алексея Вересова и 41-летнего Сергея Половца, сегодня, 13 ноября, задержали еще одного подозреваемого — Евгения Ерзунова. Алексей Вересов подозревается в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), Сергей Половец — в угрозах убийством и причинении вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ).