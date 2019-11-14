Цифровизация в лизинг

Уральский лизинговый рынок за первое полугодие вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди драйверов развития участники рынка называют льготные предложения в рамках нацпроектов жилищного и автодорожного строительства, а также устаревание автопарка и создание спецпредложений для потребителей.



По данным Уральского ГУ Банка России, за первое полугодие 2019 года объем лизинговых операций в УрФО вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 120,5 млрд руб. (в прошлом году показатель был равен всего 64 млрд руб.).

Подавляющее число субъектов малого и среднего предпринимательства в опросе Уральского ГУ Банка России об удовлетворенности лизинговыми услугами ответили «скорее удовлетворен» или «полностью удовлетворен». В Свердловской области доля таких предпринимателей составила 92,86%. Выше только у соседей: Челябинская область — 94,12%, Оренбургская — 100%.

Участники лизингового рынка фиксируют тренд по наращиванию объемов нового бизнеса (ОНБ). Так, «Сбербанк лизинг» в Свердловской области увеличил показатель более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь ОНБ превысил 1,4 млрд руб. За это время было заключено более 300 новых договоров. «Эксперт-Лизинг» за аналогичный период прирастил показатель вдвое — до 2,2 млрд руб. Число новых договоров увеличилось на 22% по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Коммерческий директор «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов сообщил, что ОНБ компании составило 1,4 млрд руб., что примерно сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года.

Узкоспециализированные лизинговые компании также отмечают повышение спроса на свои услуги. «Сегодня в различной стадии поставок находится техника и оборудование на общую сумму 254 млн руб. С начала года с помощью льготных программ аграрии Свердловской области приобрели 137 единиц сельхозтехники»,— сообщили в «Росагролизинге», отметив, что спрос на услуги компании вырос в 2,5 раза. В «Европлане» зафиксировали, что объем нового бизнеса вырос до более 3,5 млрд руб. «Объем выдач в Свердловской области за 9 месяцев 2019 года уже превысил объем выдач за весь 2018 год»,— сообщили в компании.

Льготный эффект

Среди причин роста портфеля компании обращают внимание на выделение субсидий льготного лизинга, участие в реализации нацпроектов на 2019–2024 годы в сфере жилищного и автодорожного строительства. Так, «Эксперт Лизинг» отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорожным компаниям региона передали значительный объем специализированной строительно-дорожной и коммунальной техники. В компании «ВТБ лизинг» отметили, что активно набирает популярность лизинг и среди приобретателей автобусов. «Основными стимулирующими факторами, обеспечивающими положительную динамику, являются предоставляемые государством льготы на приобретение автобусов и программы обновления автобусных парков»,— добавил господин Татаринов.

В «Европлане» рост спроса на лизинговые продукты связали с несколькими причинами: устареванием автопарка, ростом цен на автомобили, а также развитием производства и строительства в Свердловской области. Для решения многих задач потребители обращаются в лизинговые компании, так как в целом в России формируется представление о лизинге, как об удобной комплексной услуге. Это помогает рынку расти»,— сообщили в «Европлане».

Помимо этого, лизинговые компании связывают рост портфелей с особенностями развития рынков потребителей. Так, в «Агролизинге» отмечают, что интерес аграриев связан с их потребностью в новых и современных средствах производства. По словам компании, в стране наблюдается тренд износа парка сельскохозяйственной техники. «Учитывая высокую стоимость комбайнов, тракторов и оборудования, хозяйствам, особенно малым, выгодней приобретать дорогую технику в лизинг с минимальным удорожанием и достаточно большим сроком платежа, что позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятие», — пояснили в компании.

Также лизинговые организации стали развивать свои сервисы. «Мы видим спрос на дополнительные услуги, в нашей компании они представлены в 12 программах (топливная программа, автопомощь, регистрация техники в госорганах). Это удобно и дешево, лизинг позволяет вернуть НДС и со стоимости допуслуг»,— сообщили в «Европлане».

В «Агролизинге» сообщили, что также изменили свою политику при работе с клиентами. «В 2019 году мы отменили все региональные квоты, существовавшие ранее. Начиная с этого года, аграрий из любого города может воспользоваться программой обновления парка техники (ОПТ), получившей в 2019 году название ОПТ 2.0. Теперь у нас доступны четыре новые льготные лизинговые программы: «Федеральный лизинг», «ОПТ 2.0», специальные условия для аграриев-членов «Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» и программа по поставке белорусской техники»,— рассказали в пресс-службе «Агролизинга». Там добавили, что также изменили свой подход к пополнению номенклатуры продуктов лизинга. Теперь с использованием льготного лизинга в компании можно выбрать необходимые инструменты из более 10 тыс. вариантов единиц техники и оборудования. Помимо этого, организация собирается предложить аграриям «сезонный» график лизинговых платежей, который позволит учитывать особенности ведения агробизнеса в регионах в зависимости от климатических условий.

Лизинг выходит на цифровые площадки

Одной из ярких тенденций является внедрение цифровых технологий на лизинговом рынке, сообщают его участники. Так, «Агролизинг» запустил в апреле «Лизинговый конвейер», по которому в личном кабинете на сайте фермеры могут подать заявку на продукты в режиме онлайн и получить ответ в течение восьми рабочих часов. «Мы планируем нарастить свой портфель за счет автоматизации процессов, продвижения удаленных каналов продаж, а также сокращения сроков рассмотрения сделок и увеличения доли электронного подписания договорной документации»,— рассказали в «Сбербанк лизинге».

В компании «ВТБ лизинг» отметили, что наблюдают тренд по усилению внутренней эффективности лизинговых компаний, работающих в регионе. Господин Татаринов связывает это с тем, что большинство игроков внедряют электронный документооборот, стремятся оптимизировать и цифровизировать процессы. «Вслед за банками и страховыми компаниями лизинговый рынок скоро сможет предложить клиентам онлайн-площадки и мобильные приложения»,— полагает он.

Помимо цифровизации рынка, лизинговые компании отмечают традиционный рост продаж грузового транспорта. Господин Татаринов сообщил о том, что наилучшую динамику за прошедший период демонстрирует спецтехника и коммерческий транспорт (пассажирские перевозки). По автомобилям премиум-сегмента наблюдается некоторый спад. В компании «Эксперт-лизинг» отмечают «ползучее снижение в сегменте легкового автотранспорта как в Свердловской области, так и по стране в целом». Участник рынка ощущает сокращение доходов и оборотных средств региональных предприятий, что тормозит обновление основных средств.

В компании «Европлан» тенденцию подтверждают: в топе легковых автомобилей на первое место вышла Lada, сместив лидера прошлого года Toyota на второе место. Замыкают тройку в этом сегменте автомобили Kia. При этом число выдач автомобилей Lada увеличилось не только в Свердловской области, но и в России в целом, рассказали в пресс-службе «Европлана». Среди выданных грузовиков неизменно лидирует марка КамАЗ, тройка лидеров изменилась — в нее вошли автомобили Volvo, потеснив бренд DAF.

Еще одна яркая тенденция — это активное развитие рынка каршеринга на Урале, отметили в «Европлане». «Речь идет в основном о туристическом и деловом центре Свердловской области — Екатеринбурге. В 2018 году здесь работала только одна каршеринговая компания, сейчас их уже три. Каршеринг развивается и в Челябинске»,— уточнили в пресс-службе предприятия. Там прогнозируют дальнейший рост рынка, что соответствует общероссийской тенденции. При этом парк каршеринговых компаний практически на 100% состоит из лизинговых автомобилей, а это значит, что его рост положительно повлияет и на развитие лизинга, полагают в «Европлане».

Потребности потребителей поднимут рынок

Участники рынка отмечают интерес потребителей к лизингу как к способу финансирования технического переоснащения, поэтому прогнозируют дальнейший рост рынка. В компании «ВТБ лизинг» отмечают, что российский лизинг обладает хорошим потенциалом, который еще только предстоит реализовать. «По сравнению с Европой уровень его проникновения в России очень низкий. Есть страны, в которых его доля доходит до 70–80% от общих продаж. Семь лет назад в России этот показатель был на уровне 3–4%, сейчас по разным оценкам это всего 8–10%», — рассказал господин Татаринов. В целом, большинство лизинговых компаний прогнозирует дальнейший рост ОНБ, так как рынок в Свердловской области достаточно стабилен.

Дарья Соколова