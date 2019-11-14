«Лизинг часто используют для обхода закона о потребительском кредитовании»

Кирилл Зимарев, руководитель лизинговой практики StareLegal



— Какие проблемы существуют на лизинговом рынке с точки зрения законодательства?

— В настоящий момент лизинг во всех регионах, в том числе Свердловской области, стал использоваться для «серых схем» для обхода законодательства о потребительском кредитовании. По закону, выдавать займы физическим лицам может банк, микрофинансовая организация (МФО) или ломбард. Деятельность организаций жестко регулируется: банки должны иметь лицензии, а МФО и ломбарды должны быть включены в специальный реестр Центробанка. Для обхода законодательных ограничений недобросовестные участники рынка часто используют конструкцию договора лизинга. Изначально этот инструмент создавался для обновления основных средств предприятий: покупки оборудования и станков и никогда не использовался физическими лицами. Это такой аналог кредитования под залог для бизнеса, только с другим, более опасным для заемщика распределением рисков.

— Каким образом недобросовестные участники рынка используют лизинг в нелегальных схемах?

— Законодательные поправки от 2010 года, по которым использование лизинга в предпринимательских целях стало необязательным, были восприняты как легализация возможности заключения договоров с физическими лицами. Хотя изначально закон изменили, чтобы договоры лизинга могли заключать государственные и муниципальные учреждения, которые не занимаются предпринимательством. После этого некоторые крупные лизинговые компании стали предлагать услуги по предоставлению в лизинг автомобилей физическим лицам, которые не являются предпринимателями.

Законодательство также выделяет договор возвратного или обратного лизинга, который отличается тем, что продавцом имущества в нем выступает не дилер или производитель товара, а сам лизингополучатель. То есть, собственник получает деньги за продажу своего имущества лизинговой компании и обязуется выкупить его обратно, внося лизинговые платежи. Эта схема вполне законна и широко используется в предпринимательской деятельности для пополнения оборотных средств.

Однако после того как в гражданском обороте появился лизинг с гражданами, организации, занимающиеся выдачей займов населению, приспособили договор возвратного лизинга для выдачи займов гражданам вместо заключения жестко регламентированных и регулируемых со стороны государства договоров кредита и микрозайма.

— Как во втором случае работают мошенники?

— В рамках исполнения договора возвратного лизинга гражданин продает свой автомобиль лизинговой компании и в этот же момент получает его в аренду с обязанностью вносить ежемесячные лизинговые платежи. Однако условия документа сформулированы так, что гражданин с легкостью лишается своего имущества — это и заниженная стоимость автомобиля при заключении договора, и высокий размер неустойки, и множество оснований для расторжения договора лизинга. При любом незначительном нарушении сроков оплаты лизинговая компания-собственник просто забирает автомобиль без участия суда, полиции и судебных приставов. В некоторых случаях в таком порядке люди лишаются и квартир.

— Что показывает судебная практика в таких случаях: возможно ли вернуть имущество?

— Интересно, что суды Свердловской области в рамках гражданского судопроизводства не находят оснований для защиты интересов граждан, заключивших такие договоры возвратного лизинга. Во всех решениях, где граждане пытаются оспорить заключенные договоры, судьи указывают на то, что условия договора сформулированы четко и недвусмысленно, описок, опечаток не содержат. А из обстоятельств дела не следует, что гражданам препятствовали в ознакомлении с условиями договора, принуждали к его подписанию.

За этот год есть по крайней мере семь случаев в региональной судебной практике, когда районные суды Екатеринбурга либо апелляционная инстанция Свердловского облсуда не встала на сторону гражданина. Среди участников в таких делах фигурировали «Лизинг Екатеринбург», «Лизинг Стандарт», «Урал лизинг 66».

На федеральном рынке есть пример, когда в отношении такой лизинговой компании проводилась проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В начале 2019 года отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Западному административному округу Москвы провел обыск в рамках проверки сообщения о заключении притворных сделок и введении клиентов в заблуждение.

— Что предпринимается со стороны регулятора для предотвращения мошеннических махинаций?

— Проблема использования возвратного лизинга для обхода законодательства о потребительском кредитовании остро стоит и в других регионах России. Для ее решения регулятор подготовил проект поправок в Гражданский кодекс, по которым предлагается ограничить возможность заключения договоров возвратного лизинга только случаями, когда лизингополучателем является предприниматель.

Беседовала Дарья Соколова